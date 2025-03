Deux ans et demi plus tard, Nick Kyrgios gagne enfin en simple

L'Australien Nick Kyrgios s'est offert sa première victoire en simple depuis octobre 2022. Il a battu l'Américain Mackenzie McDonald mercredi au 1er tour du Masters 1000 de Miami.

Longtemps écarté des courts à cause de blessures, le finaliste de Wimbledon en 2022 s'est imposé 3-6 6-3 6-4 contre le 101e mondial. Il affrontera au 2e tour le Russe Karen Khachanov (ATP 23), exempté de 1er tour.

Kyrgios n'avait plus remporté de match en simple sur le circuit ATP depuis le début du mois d'octobre 2022 et une victoire au 2e tour du tournoi ATP 500 de Tokyo. A l'exception d'une défaite au premier tour à Stuttgart en juin 2023, l'Australien n'a disputé aucun match durant les saisons 2023 et 2024.

Depuis son retour sur les courts au début de la saison 2025, Kyrgios avait jusqu'ici enchaîné trois défaites de rang, à Brisbane, à l'Open d'Australie et à Indian Wells. Lors de ce dernier tournoi, il avait à nouveau dû abandonner au milieu de la deuxième manche contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp en raison de douleurs au poignet.

'Je suis encore là, mais si je ne suis pas capable de finir les matches, à quoi bon... Je ne sais pas', avait glissé Kyrgios, dépité, après son abandon.

/ATS