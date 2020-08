Del Potro à nouveau opéré

Juan Martin del Potro est à nouveau au repos forcé.

L'Argentin, ex-no 3 mondial redescendu au 132e rang, a été opéré pour la troisième fois du genou droit dont il souffre depuis le tournoi de Shanghai en octobre 2018.

'Ces derniers mois, Delpo a suivi les conseils de ses médecins et a même testé son genou sur un court de tennis à Buenos Aires, mais la douleur a persisté', détaille un communiqué diffusé par son porte-parole mercredi. 'Après leur première rencontre à Berne, (son chirurgien) a recommandé une nouvelle opération'.

Juan Martin Del Potro, qui n'a plus disputé le moindre match depuis son abandon au 2e tour du tournoi du Queen's en juin 2019, est véritablement maudit. L'Argentin, à qui l'on prédisait une très grande carrière après son titre conquis à l'US Open en septembre 2009 à l'âge de 20 ans, a vu celle-ci gâchée par les blessures: il en est aujourd'hui à sept opérations majeures depuis.

En plus de ses trois opérations au genou droit, Del Potro a été opéré du poignet droit en 2010, et du poignet gauche en mars 2014, janvier 2015 et juin 2015. Malgré ces coups du sort, il avait réussi à se hisser une deuxième fois en finale d'un Grand Chelem, l'US Open encore, en 2018.

/ATS