Déchirure du tendon d'Achille pour Rune

Holger Rune a dû déclarer forfait pour les Swiss Indoors, dont il devait être la tête de série no 3.

Le Danois, contraint à l'abandon samedi en demi-finale à Stockholm, souffrirait d'une déchirure du tendon d'Achille droit.

Le no 11 mondial s'est blessé alors qu'il menait 6-4 2-2 face au Français Ugo Humbert. Il s'est arrêté en plein échange, expliquant tout de suite avoir ressenti une douleur au niveau du tendon d'Achille. Sa mère, Aneke Rune, a assuré à la télévision danoise qu'il s'agit d'une déchirure.

Le forfait d'Holger Rune, qui devrait être éloigné des courts pendant 4-6 mois si le diagnostic était confirmé, vient s'ajouter à ceux déjà actés samedi de Zizou Bergs et de Benjamin Bonzi. En conséquence, trois des quatre perdants du 2e tour des qualifications seront admis dans le tableau principal en tant que 'lucky losers'. Le Tessinois Remy Bertola (ATP 259) a donc peut-être fait le plus dur en se hissant au 2e tour de ces qualifications...

/ATS