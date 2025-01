Daniil Medvedev terrassé au bout de la nuit par Learner Tien

Finaliste malheureux l’an dernier après avoir mené deux sets à rien face à Jannik Sinner, Dannil Medvedev ne verra pas les 16es de finale de l’Open d’Australie. Le Russe est tombé au bout de la nuit.

Il s’est incliné 6-3 7-6 (7/4) 6-7 (8/10) 1-6 7-6 (10/7) à 02h54 du matin devant Learner Tien (ATP 121), Issu des qualifications, ce gaucher californien de 19 ans a enlevé six des sept derniers points de ce thriller long de 4h49’ pour signer, bien sûr, le plus bel exploit de sa jeune carrière. Version 2.0 de Michael Chang, Learner Tien a témoigné d’une maîtrise nerveuse étonnante. Il a su, en effet, revenir de nulle part au cinquième set après avoir bénéficié d’une balle de match au jeu décisif du troisième et avoir perdu 6-1 le quatrième.

Venu tardivement à Melbourne en raison de la naissance de son deuxième enfant, Daniil Medvedev (no 5) avait déjà démontré certaines limites lors de son premier tour. Il avait dû, en effet, aller à la limite des cinq sets contre le Thaïlandais Kasidit Samrej, 418e mondial. Face à Tien, il a évolué très loin de ses standards même s’il a servi pour le match à 6-5 dans un cinquième set riche en rebondissements.

La question désormais est de savoir si Learner Tien, qui a également gagné son premier tour en cinq sets, aura récupéré de ses efforts pour son troisième tour de samedi contre Corentin Moutet (ATP 69). Le Français aura l’avantage de la fraîcheur et pourra compter sur un kop tricolore parfois trop fanatique qui donne à Melbourne Park un petit air du stade Vélodrome de Marseille.

