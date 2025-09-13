Coupe Davis: la Suisse s'incline devant l'Inde à Bienne

Le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde, samedi à Bienne ...
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le miracle n'a pas eu lieu pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis face à l'Inde, samedi à Bienne. Son échec était consommé (3-1) après la défaite du 'rookie' Henry Bernet face à Sumit Nagal.

Le pari un peu fou tenté par le capitaine Severin Lüthi, qui s'est privé de son no 1 en simple Jérôme Kym (ATP 155) samedi, n'a donc pas payé. Champion junior de l'Open d'Australie 2025, Henry Bernet (ATP 603) s'est logiquement incliné 6-1 6-3 devant l'ex-no 68 du classement mondial Sumit Nagal dans le quatrième match.

La nervosité du Bâlois de 18 ans était palpable. Il a d'ailleurs concédé d'entrée son service pour placer son adversaire sur les bons rails. Sumit Nagal - qui avait gagné le tirage au sort et choisi de recevoir - a réussi quatre breaks au total dans un match à sens unique qui n'a duré qu'une heure et une minute.

Mais Henry Bernet, qui jouait son premier simple chez les 'grands', n'a rien à se reprocher. Le Rhénan est encore un peu tendre pour espérer faire douter un joueur aussi solide et expérimenté que Sumit Nagal (28 ans). Malgré sa bravoure et son talent, il n'a rien pu faire. Le mal était de toute manière déjà fait.

Au lieu de tenter d'aller décrocher une place en phase finale, la Suisse devra donc lutter contre la relégation dans la foulée du prochain Open d'Australie.

/ATS
 

