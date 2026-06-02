Chwalinska poursuit son incroyable parcours

Maja Chwalinska n'en finit plus de surprendre à Roland-Garros! La Polonaise, 114e mondiale ...
Chwalinska poursuit son incroyable parcours

Chwalinska poursuit son incroyable parcours

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Maja Chwalinska n'en finit plus de surprendre à Roland-Garros! La Polonaise, 114e mondiale et issue des qualifications, s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales en battant Anna Kalinskaya.

Après avoir perdu son service d'entrée, la Polonaise a ravi celui de son adversaire, 24e mondiale, trois fois de suite dans la première manche. Menant 5-1, elle a peiné à conclure et s'est fait rejoindre à 5-5, avant de retrouver des couleurs pour remporter le tie-break. Le deuxième set fut encore un festival de breaks, Chwalinska remportant deux fois son service pour décrocher son ticket pour le dernier carré.

La Polonaise de 24 ans est désormais la sixième joueuse de l'histoire issue des qualifications à atteindre une demi-finale en Grand Chelem. Grâce à ses incroyables résultats dans cette quinzaine, celle qui a remporté le tournoi WTA 125 de Montreux la saison dernière occupe virtuellement la 30e place mondiale.

Elle affrontera jeudi la gagnante du duel entre Aryna Sabalenka (WTA 1) et Diana Shnaider (WTA 23).

/ATS
 

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