Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Viktorija Golubic (WTA 70) a remporté le tournoi Challenger de Suzhou. En finale, la Zurichoise ...
Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic

Photo: KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Viktorija Golubic (WTA 70) a remporté le tournoi Challenger de Suzhou. En finale, la Zurichoise a battu l'Américaine Katie Volynets (WTA 107) 4-6 6-4 6-4.

C'est le cinquième titre de Golubic (32 ans) à ce niveau. Elle a cependant eu un peu de chance en finale dimanche. Après avoir perdu la manche initiale, elle était menée 4-3 après avoir subi un break.

Son adversaire californienne a connu un problème physique. Après une courte pause, la Suissesse a gagné les neuf points suivants et s'est ensuite adjugée le deuxième set. Dans le troisième, Viktorija Golubic a rapidement mené 5-1, mais elle a alors un peu tremblé. Elle a converti sa deuxième balle de match pour l'emporter après plus de trois heures de jeu.

La Zurichoise compte désormais deux titres sur le circuit principal WTA et cinq en Challenger, le deuxième échelon. Ce succès lui permettra de gagner six places au prochain classement WTA.

/ATS
 

Actualités suivantes

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Golubic en finale du tournoi de Suzhou

Tennis    Actualisé le 04.10.2025 - 09:49

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 15:25

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 14:47

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

Tennis    Actualisé le 02.10.2025 - 18:27

Articles les plus lus

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Tennis    Actualisé le 01.10.2025 - 16:59

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

Tennis    Actualisé le 02.10.2025 - 18:27

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 14:47

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Djokovic réussit son retour après l'US Open

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 15:25

ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

Tennis    Actualisé le 01.10.2025 - 10:25

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Tennis    Actualisé le 01.10.2025 - 16:59

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

« Toujours pas assez unis » contre le calendrier surchargé

Tennis    Actualisé le 02.10.2025 - 18:27

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

WTA: Jil Teichmann ne jouera plus cette saison

Tennis    Actualisé le 03.10.2025 - 14:47

Sinner accroché par De Minaur mais passe en finale

Sinner accroché par De Minaur mais passe en finale

Tennis    Actualisé le 30.09.2025 - 10:53

Tokyo: Alcaraz bat Fritz en finale et s'offre un 8e titre en 2025

Tokyo: Alcaraz bat Fritz en finale et s'offre un 8e titre en 2025

Tennis    Actualisé le 30.09.2025 - 13:23

ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

ATP 500 à Pékin: Sinner remporte son 21e titre

Tennis    Actualisé le 01.10.2025 - 10:25

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Masters 1000 de Shanghai: c'est déjà fini pour Wawrinka

Tennis    Actualisé le 01.10.2025 - 16:59