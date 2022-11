Casper Ruud rejoint Novak Djokovic en finale

Le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial, s'est qualifié pour la finale des Masters à Turin. Il a battu le Russe Andrey Rublev (7e) 6-2 6-4 et affrontera dimanche Novak Djokovic pour le titre.

A 23 ans, Ruud, qui a joué deux finales de Grand Chelem cette année (Roland-Garros et l'US Open), participe pour la deuxième fois au tournoi de clôture réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison. Il avait été éliminé en demies l'an dernier.

Comme à son habitude, Rublev s'est montré explosif dès les premiers échanges. Il a remporté son premier jeu de service blanc et n'a perdu qu'un point sur son deuxième. Dans le même temps, Ruud a éprouvé plus de mal à contenir le Russe sur ses propres mises en jeu, mais il les a remportées pour arriver à 2-2.

Et là, Rublev a soudain implosé: il a encaissé huit jeux d'affilée au point d'en pleurer dans sa serviette au changement de côté à 3-0 dans le deuxième set et d'envoyer à son coach des signes d'impuissance et d'incompréhension, plus que d'énervement.

Mené 6-2 4-0, il a enfin réussi à tenir son service, avec le soutien appuyé du public médusé de voir le tombeur de Daniil Medvedev et de Stefanos Tsitsipas aussi apathique (23 fautes directes au total contre 8 pour Ruud et 16 coups gagnants contre 17).

Alors que Ruud servait pour le match, Rublev a retrouvé son punch. Tout étonné de voir son adversaire soudain redevenir efficace, c'est le Norvégien qui a semblé assommé et incapable de contrer la vague. Rublev a ainsi repris un service à Ruud pour revenir à 5-3 puis à 5-4.

Mais le plus jeune des deux a repris ses esprits pour remporter tranquillement une dernière fois son jeu de service et filer en finale.

