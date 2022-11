Caroline Garcia décroche son plus beau titre

Caroline Garcia a bouclé 2022, année de sa spectaculaire renaissance, avec un quatrième titre, le plus beau de sa carrière, au Masters WTA lundi à Fort Worth.

Deuxième Française à remporter ce tournoi après Amélie Mauresmo, la Lyonnaise de 29 ans a battu 7-6 (7/4) 6-4 en finale la Bélarusse Aryna Sabalenka.

Caroline Garcia va donc finir la saison à la 4e place mondiale. Un classement qu'elle avait déjà atteint en 2018 avant de vivre quatre années difficiles, entre crise de confiance, tennis en perdition et soucis physiques récurrents, qui l'ont fait sombrer au 74e rang en toute fin d'année dernière.

Arrivée au Texas il y a dix jours dans une relative incertitude, après le départ inattendu de l'entraîneur Bertrand Perret, 'Caro' a trouvé les ressources mentales et physiques, les jambes sont lourdes en cette fin d'année -, pour valider de plus belle son retour dans les cimes du tennis mondial et cueillir un 11e titre en simple.

'Il a fallu accepter la situation et me concentrer sur le moment présent. Mais je savais que mon jeu était là', avait-elle souligné après sa victoire en demi-finale contre la Grecque Maria Sakkari, déterminée à ne conserver que le meilleur de cette collaboration fructueuse avec Perret. Elle y est brillamment parvenue.

Intraitable au service

Face à Aryna Sabalenka (24 ans), qui visait elle aussi un 11e titre après sa performance de taille en demi-finale aux dépens du no 1 mondial Iga Swiatek, Carolina Garcia a été d'une solidité désarmante, au service notamment. Elle n'a ainsi pas dû faire face à la moindre balle de break.

Une bataille dépassant rarement quatre coups par échange s'est engagée, les deux joueuses conservant leur mise en jeu avec autorité. La décision s'est faite durant le jeu décisif, où Aryna Sabalenka a fini par craquer en commettant deux doubles fautes dont celle qui a offert la manche à sa rivale.

Caroline Garcia a en revanche fait rapidement la différence au deuxième set, signant le seul break dès le premier jeu. Elle est ensuite restée intraitable sur son engagement. Et elle a conclu sur sa deuxième balle de match, avant de s'écrouler de joie, mains sur le visage, et d'aller embrasser les siens. Presque en apesanteur.

Mauresmo en exemple à suivre

Troisième Tricolore à atteindre ce stade de la prestigieuse épreuve, Caroline Garcia rejoint au palmarès Amélie Mauresmo, qui avait triomphé aux dépens de Mary Pierce en 2005. Trois mois plus tard, dans une euphorie toujours pas retombée, Amélie Mauresmo s'était offert l'Open d'Australie. Et si 'Caro' suivait cet exemple pour apporter à la France un premier sacre Majeur depuis 2013 ?

