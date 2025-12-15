Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé mercredi se séparer de son entraîneur Juan Carlos ...
Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Carlos Alcaraz se sépare de son entraîneur

Photo: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a annoncé mercredi se séparer de son entraîneur Juan Carlos Ferrero. En 7 ans, l'Espagnol a participé au succès de son protégé, qui a remporté 6 titres du Grand Chelem.

'Il m'est très difficile d'écrire ce post (...). Après plus de sept ans ensemble, 'Juanki' et moi avons décidé de mettre fin à notre histoire commune en tant qu'entraîneur et joueur. Merci d'avoir transformé des rêves d'enfant en réalité', a écrit Carlos Alcaraz sur ses réseaux sociaux, dans un texte accompagné de photos où il enlace Ferrero, lui-même ancien no 1 mondial.

Le droitier espagnol a pourtant remporté deux titres majeurs en 2025, à savoir Roland Garros et l'US Open. En revanche, il a échoué en finale de Wimbledon face à l'Italien Jannik Sinner, alors qu'il était double tenant du titre sur le gazon londonien.

Forfait pour la Coupe Davis en fin de saison suite à une blessure à la jambe droite, Alcaraz s'était incliné auparavant en finale du Masters ATP de Turin mi-novembre face à son rival Sinner. À 22 ans et 24 titres sur le circuit principal, le jeune prodige espagnol a fait le choix du changement, sans préciser qui serait son nouvel entraîneur.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

Le plus beau comeback de l'année pour Belinda Bencic

Tennis    Actualisé le 15.12.2025 - 16:20

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

Tennis    Actualisé le 11.12.2025 - 23:19

Errani rejoint le staff de Paolini

Errani rejoint le staff de Paolini

Tennis    Actualisé le 08.12.2025 - 13:27

Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Tennis    Actualisé le 01.12.2025 - 10:45

Articles les plus lus

Wawrinka invité pour l'ATP 250 d'Auckland

Wawrinka invité pour l'ATP 250 d'Auckland

Tennis    Actualisé le 27.11.2025 - 19:23

Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Tennis    Actualisé le 01.12.2025 - 10:45

Errani rejoint le staff de Paolini

Errani rejoint le staff de Paolini

Tennis    Actualisé le 08.12.2025 - 13:27

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent

Tennis    Actualisé le 11.12.2025 - 23:19

L'Italie bat l'Espagne et gagne une troisième Coupe Davis d'affilée

L'Italie bat l'Espagne et gagne une troisième Coupe Davis d'affilée

Tennis    Actualisé le 23.11.2025 - 20:27

Wawrinka invité pour l'ATP 250 d'Auckland

Wawrinka invité pour l'ATP 250 d'Auckland

Tennis    Actualisé le 27.11.2025 - 19:23

Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Mort à 92 ans de la légende italienne Nicola Pietrangeli

Tennis    Actualisé le 01.12.2025 - 10:45

Errani rejoint le staff de Paolini

Errani rejoint le staff de Paolini

Tennis    Actualisé le 08.12.2025 - 13:27

L'Italie en route vers un 3e sacre consécutif

L'Italie en route vers un 3e sacre consécutif

Tennis    Actualisé le 21.11.2025 - 21:25

L'Espagne défiera l'Italie en finale

L'Espagne défiera l'Italie en finale

Tennis    Actualisé le 22.11.2025 - 19:05

L'Italie bat l'Espagne et gagne une troisième Coupe Davis d'affilée

L'Italie bat l'Espagne et gagne une troisième Coupe Davis d'affilée

Tennis    Actualisé le 23.11.2025 - 20:27

Wawrinka invité pour l'ATP 250 d'Auckland

Wawrinka invité pour l'ATP 250 d'Auckland

Tennis    Actualisé le 27.11.2025 - 19:23