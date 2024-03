Carlos Alcaraz bat Alexander Zverev et les abeilles

Les abeilles lui ont causé bien plus de tort qu'Alexander Zverev: Carlos Alcaraz a vécu une journée en tout point mémorable à Indian Wells.

Tenant du titre, l'Espagnol a battu 6-3 6-1 le Champion olympique Alexander Zverev (no 6) pour se hisser dans le dernier carré du premier Masters 1000 de l'année. Mais il n'avait probablement pas imaginé devoir faire face à des centaines d'insectes.

Un jeu partout au tableau d'affichage, Carlos Alcaraz agite sa raquette autour de son visage, gêné par une arrivée soudaine et massive d'abeilles sur le Stadium 1, le court central du complexe de tennis situé dans le désert californien.

L'arbitre a alors constaté la situation du haut de sa chaise, avant d'être lui aussi rapidement la cible des insectes: 'nous sommes envahis d'abeilles, le jeu ne peut pas continuer, une pause s'impose dès maintenant', s'est-il empressé de communiquer au public.

L'Espagnol est alors arrivé à sa hauteur avant de courir, apeuré, en dehors du court. Et pour cause: durant cette mésaventure, le numéro 2 mondial a été piqué au front. Pendant que les joueurs se calfeutrent, des centaines d'abeilles élisent domicile sur la 'spidercam', cette caméra qui circule au-dessus du court grâce à un système de câbles.

Lance Davis, un spécialiste de ces insectes, s'est activé durant près de deux heures pour permettre la reprise du match dans les meilleures conditions. Après quelques selfies avec le public et de vifs applaudissements, il s'est effacé pour laisser place aux joueurs.

Samedi, Carlos Alcaraz affrontera Jannik Sinner (no 3) dans une demi-finale de rêve. On rappellera que l'Italien n'a toujours pas connu la défaite en seize rencontres cette année. L'autre demi-finale opposera Tommy Paul (no 17) à Daniil Medvedev (no 4).

Dans le simple dames, Caroline Wozniacki, blessée au pied, a été contrainte à l'abandon face à la no 1 mondiale Iga Swiatek. La Danoise a renoncé alors qu'elle était menée 6-4 1-0.

/ATS