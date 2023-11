Blessé au mollet, Wawrinka abandonne

Stan Wawrinka (ATP 53) a dû abandonner en huitièmes de finale du tournoi de Metz face à Luca Van Assche (ATP 70). Le Vaudois a jeté l'éponge après la perte du deuxième set au tie-break.

Le corps a dit stop. Alors qu'il menait pourtant 6-4 dans le jeu décisif et qu'il avait deux balles de match en sa faveur, Stan Wawrinka a eu trop mal. Sur un coup droit, on a vu le triple vainqueur en Grand Chelem s'affaisser pour ensuite se coucher et voir le médecin arriver une deuxième fois après une alerte à 5-6 et avant de servir pour avoir le droit au tie-break.

Wawrinka a perdu les trois points suivants et a préféré renoncer à se lancer dans un troisième set dont l'issue ne faisait aucun doute.

Face au droitier de 19 ans né en Belgique, le Vaudois avait pourtant pris les choses en mains rapidement au cours du set initial. Un break pour mener 3-1 avait suffi pour enlever la manche 6-3. Les deux joueurs se sont rendu coup pour coup lors du deuxième set avant que le mollet de Stan ne le lâche. Van Assche avait dominé Wawrinka en avril dernier à Banja Luka sur terre battue.

/ATS