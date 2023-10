Billie Jean King rêve d'une « Coupe du monde » mixte

Billie Jean King a appelé cette semaine à la création d'une 'Coupe du monde' mixte.

La légende américaine souhaite aussi que joueurs et joueuses portent des maillots numérotés, pour répondre aux exigences du public.

La lauréate de 39 tournois du Grand Chelem, dont 12 en simple, souhaite réunir les deux compétitions internationales masculines et féminines, la Billie Jean King Cup et la Coupe Davis, au sein d'une même Coupe du monde.

'Quand je dis que nous sommes la Coupe du monde de tennis féminin, les gens comprennent tout de suite, ils savent que c'est pays contre pays, que c'est passionnant, que ça peut se jouer n'importe où dans le monde...', a déclaré mercredi l'ex-joueuse, âgée de 79 ans, devant la presse avant la phase finale de la compétition qui porte son nom (7-12 novembre à Séville).

L'Américaine souhaite s'inspirer de la Coupe du monde de football et de son aura planétaire: 'J'ai assisté à la Coupe du monde en Australie et j'ai regardé les filles là-bas, il y avait 75'000 personnes... C'est très exaltant, les possibilités sont illimitées.'

'J'aimerais que nous nous asseyions et que nous essayions de trouver une solution pour que tout le monde y gagne', a-t-elle ajouté, estimant par exemple que les joueurs et joueuses devraient avoir, comme dans le football, 'des numéros sur leurs maillots' pour être plus reconnaissables.

Des absentes de marque

Les finales de la Fed Cup, rebaptisée en l'honneur de Billie Jean King, se joueront à Séville où la Suisse a un titre à défendre, tandis que la finale de la Coupe Davis aura lieu à Malaga du 21 au 26 novembre. Les deux compétitions se joueront en l'absence de plusieurs stars, dont la Polonaise Iga Swiatek et les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, qui évoquent un calendrier trop chargé.

/ATS