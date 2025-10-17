Bencic sortie en quart de finale à Ningbo

Le parcours de Belinda Bencic (WTA 14) à Ningbo a pris fin au stade des quarts de finale vendredi. La championne olympique 2021 s'est inclinée 5-7 7-5 6-3 devant Jasmine Paolini (WTA 8).

Contrainte de batailler durant un peu plus de 3h30 avec Yulia Starodubtseva mercredi dans son 2e tour, Belinda Bencic a cédé après 3h22' face à l'Italienne, qui joue une place au Masters WTA de Ryad. Elle a perdu les trois derniers jeux d'une partie qu'elle a longtemps dominée.

La St-Galloise a, ainsi, servi pour le gain du match à 5-4 dans le deuxième set, perdant toutefois son jeu de service 'blanc' à ce moment. Elle a ensuite bénéficié de six nouvelles balles de break à 5-5 dans cette deuxième manche, Jasmine Paolini écartant alors le danger avant de signer un nouveau break dans la foulée.

Belinda Bencic, qui sera encore en lice la semaine prochaine dans le WTA 500 de Tokyo, a également eu sa chance dans le set décisif, se procurant une balle de break dès le premier jeu. Elle a concédé le seul break de cette manche dans le huitième jeu, juste après avoir pris un temps-mort médical en raison de douleurs à la cuisse droite.

/ATS