Bencic sortie en 8e de finale à Dubai

Belinda Bencic (WTA 13) a été sortie en 8e de finale du WTA 1000 de Dubai. La St-Galloise s'est inclinée 4-6 6-1 6-3 devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 9) mercredi.

Au repos la veille à la suite du forfait de Sara Bejlek avant leur 2e tour, Belinda Bencic a pourtant entamé de la meilleure des manières son sixième duel avec Elina Svitolina. Mais cette dernière a su élever son niveau de jeu dès l'entame de la seconde manche pour décrocher un quatrième succès face à la championne olympique 2021.

En pleine forme depuis le début de la saison avec un sacre à Auckland et une demi-finale à l'Open d'Australie, Elina Svitolina a même survolé les débats pour remporter neuf des dix jeux suivants et mener 3-0 service à suivre dans le troisième set. Belinda Bencic s'est accrochée, mais a plié en concédant une septième fois son service dans le dernier jeu du match.

/ATS