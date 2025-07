Bencic sauve l'honneur suisse à Wimbledon

Belinda Bencic (WTA 35) a sauvé l'honneur helvétique mardi à Wimbledon. La St-Galloise s'est même hissée sans la moindre difficulté au 2e tour sur le gazon londonien.

Dernière représentante de Swiss Tennis en lice après les éliminations de Leandro Riedi, Viktorija Golubic et Jil Teichmann, Belinda Bencic s'est imposée 6-0 6-3 en 1h03' devant l'Américaine Alycia Parks (WTA 60) au 1er tour à Church Road. Elle a gagné les huit premiers jeux d'une rencontre à sens unique.

La championne olympique s'est donc pleinement rassurée pour son deuxième match disputé depuis son abandon le 7 mai à Rome et sa blessure à une main. La semaine dernière à Bad Homburg, elle n'avait inscrit que trois jeux face à la Russe Ekaterina Alexandrova pour son retour aux affaires.

Belinda Bencic n'a connu qu'une seule petite alerte sur le court no 16, à 6-0 4-3 sur son service. Alycia Parks s'est alors procuré ses deux seules balles de break enregistrées dans ce match, sans parvenir à convertir l'une d'elles. Les 29 fautes directes commises par l'Américaine ont il est vrai pesé lourd.

Bencic devrait en savoir plus sur son potentiel au 2e tour face à Magda Linette (no 27) ou à Elsa Jacquemot (WTA 113). L'élimination de la tête de série no 3 Jessica Pegula, qu'elle aurait pu retrouver au 3e tour, lui offre par ailleurs certaines perspectives dans cette quinzaine.

