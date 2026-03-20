Bencic qualifiée pour les seizièmes de finale

Belinda Bencic s'est qualifiée pour les seizièmes de finale du WTA 1000 de Miami. La St-Galloise (WTA 12) a dominé la Turque Zeynep Sonmez (WTA 83) 6-3 6-2.

Bencic a classé l'affaire en 76 minutes. Au premier set, Bencic a réussi deux breaks pour mener 2-1 puis pour enlever la manche sur sa première opportunité.

Dans la deuxième manche, Bencic s'est montrée expéditive pour mener 5-0 avant de voir la Turque jeter toutes ses forces dans la bataille pour rendre la vie de la St-Galloise un peu moins facile. Sonmez a d'abord remporté sa mise en jeu pour la première fois du set avant de dérober le service de Bencic également pour la première fois, en sauvant au passage deux balles de match.

Seulement la championne olympique 2021 a serré sa garde et a fini par décrocher la victoire sur sa troisième balle de match en subtilisant une dernière fois le service de son adversaire.

Au prochain tour, la St-Galloise affrontera la vainqueure du duel entre la Russe Diana Shnaider (WTA 20) et la Tchèque Tereza Valentova (WTA 49).

/ATS