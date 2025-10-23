Bencic jouera les quarts de finale à Tokyo

Belinda Bencic (WTA 13) jouera les quarts de finale du WTA 500 de Tokyo. Exemptée de 1er tour, la St-Galloise a battu Varvara Gracheva (WTA 82) en 8e de finale jeudi pour son entrée en lice.

Double médaillée olympique (or en simple, argent en double au côté de Viktorija Golubic) en 2021 dans la mégapole japonaise, Belinda Bencic s'est imposée 6-4 6-3 en 1h25' devant la Française d'origine russe. Elle affrontera Karolina Muchova (WTA 21) vendredi pour une place dans le dernier carré.

Tout ne fut pas parfait pour Belinda Bencic. La demi-finaliste du dernier Wimbledon a concédé trois fois son service, se retrouvant même menée 4-2 dans la première manche après avoir lâché quatre jeux de suite. Mais elle a empoché les quatre derniers jeux de ce set, comme d'ailleurs dans la deuxième manche.

Belinda Bencic affiche un bilan de 2-2 face à Karolina Muchova, ex-no 8 mondial qui avait atteint la finale à Roland-Garros en 2023. Mais elle reste sur deux défaites face à la Tchèque, la dernière subie cet été à Montréal.

