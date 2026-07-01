Bencic file en 16es de finale à Wimbledon

Belinda Bencic (WTA 11) jouera les 16es de finale de Wimbledon. La St-Galloise, demi-finaliste l'an dernier sur le gazon londonien, a dominé la Chinoise Wang Xinyu (WTA 39) 7-5 6-0 au 2e tour.

La championne olympique 2021 a rendu une copie d'excellente facture sur le court no 3 de Church Road. Elle a certes été accrochée dans le premier set, jusqu'à 5-5 tout du moins. Mais elle n'a perdu que trois points sur son service dans cette manche initiale.

Belinda Bencic a élevé le curseur au meilleur des moments pour s'éviter toute mauvaise surprise. Elle a ainsi remporté les huit derniers jeux du match, signant quatre breaks au passage pour s'imposer en 73 minutes seulement.

La St-Galloise de 29 ans - qui arborait un imposant bandage sous la cuisse gauche - a tout de même dû faire face à deux balles de break, à 4-0 15/40 dans la deuxième manche. Mais elle a écarté le danger avec brio, et n'a lâche au total que huit points sur son engagement.

Belinda Bencic affrontera vendredi au 3e tour Anna Kalinskaya (WTA 20). Elle mène 4-1 dans son face-à-face avec la Russe, qu'elle a notamment battue à deux reprises sur herbe en 2022. Mais elle reste sur une défaite, subie sur la terre battue de Rome en mai dernier.

/ATS