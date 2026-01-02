Bencic et Wawrinka battent la France

La saison 2026 a commencé de manière idéale pour Belinda Bencic et Stan Wawrinka.

La St-Galloise et le Vaudois ont tous deux gagné leur simple pour permettre à la Suisse de battre la France pour son entrée en lice dans la United Cup samedi à Perth.

Belinda Bencic (WTA 11) n'a pas tremblé dans le match d'ouverture. La championne olympique 2021 s'est imposée 6-2 6-4 devant Leolia Jeanjean (WTA 103). Elle a concédé un seul break, alors qu'elle servait une première fois pour le gain du match à 6-2 5-2.

Capitaine de cette équipe, Stan Wawrinka a quant à lui signé une performance de choix pour le premier match de son ultime saison sur le circuit. L'ex-no 3 mondial a vaincu le finaliste du dernier Masters 1000 de Shanghai Arthur Rinderknech (ATP 29) 5-7 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) après 3h18 de lutte.

Passé à deux points de la défaite à 5/5 dans le jeu décisif de la deuxième manche, Stan Wawrinka a pourtant concédé le premier break enregistré dans le troisième set. Il s'est aussi retrouvé mené 4/2 dans le second tie-break. Mais il a remporté cinq des six derniers points du match pour offrir la victoire à la Suisse.

/ATS