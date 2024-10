Ben Shelton remporte un tie-break improbable

Vingt-six ans après Andre Agassi, un Américain jouera à nouveau la finale des Swiss Indoors. Cet honneur reviendra à Ben Shelton (ATP/23), victorieux 6-3 7-6 (11/9) du Françaus Arthur Fils (ATP 20).

L’Américain peut croire que les miracles existent. Il a, en effet, réussi une improbable remontada dans le jeu décisif du second set face à son partenaire de double. Il l’a remporté sur sa seconde balle de match après avoir été mené 5/0 et avoir dû écarter cinq balles de set. Comme lors de ses tours précédents face à Stan Wawrinka et Andrey Rublev, Ben Shelton a joué son meilleur tennis lorsqu’il s’est retrouvé le dos au mur.

Ben Shelton affrontera dimanche le vainqueur de la rencontre entre Holger Rune (ATP 14) et Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50). Il peut aborder cette finale avec un réel optimisme dans la mesure où il n’a pas encore perdu depuis le début tournoi un seul jeu de service.

/ATS