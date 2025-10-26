Belinda Bencic s'impose à Tokyo et fête son 10e titre

Belinda Bencic (WTA 13) a conquis son 10e titre sur le circuit principal dimanche, le deuxième ...
Photo: KEYSTONE/AP/Louise Delmotte

Belinda Bencic (WTA 13) a conquis son 10e titre sur le circuit principal dimanche, le deuxième de l'année.

La St-Galloise a remporté le WTA 500 de Tokyo en battant la Tchèque Linda Noskova (WTA 17) 6-2 6-3 en finale.

L'histoire d'amour continue donc entre Belinda Bencic et Tokyo. C'est, faut-il le rappeler, dans la mégapole nippone que la St-Galloise a cueilli son plus beau titre, une médaille d'or olympique lors des Jeux disputés en 2021. Elle avait alors également glané l'argent en double au côté de Viktorija Golubic.

La maman de Bella, qui n'était plus revenue à Tokyo depuis les JO 2021, a survolé les débats en finale. Sa gestion des points importants fut remarquable: elle a effacé les 10 balles de break auxquelles elle a fait face, convertissant quant à elle 3 des 6 occasions dont elle a bénéficié à la relance.

Sa première saison après sa maternité est donc une réussite totale. Belinda Bencic, qui pointait au 489e rang mondial en début d'année, figurera lundi à la 11e place du classement WTA. Elle a conquis deux titres en 2025 - elle avait remporté le WTA 500 d'Abou Dhabi en février - et a atteint les demi-finales à Wimbledon.

Et ce n'est peut-être pas terminé. Après avoir enchaîné à Tokyo un quatrième tournoi en quatre semaines, Belinda Bencic est en effet inscrite à Hong Kong où elle a obtenu une invitation. Tête de série no 1 du tableau, elle doit affronter la Bélarusse Aliaksandra Sasnovic (WTA 109) au 1er tour.

/ATS
 

