BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie

La Suisse est déjà en difficulté dans les play-off de la Billie Jean King Cup à Cordoba. Elle a perdu le premier simple face à la Slovaquie.

La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) s'est inclinée 7-5 6-2 face à Viktoria Hruncakova (WTA 226) dans le duel des deux numéros deux. Pourtant, la Suissesse a mené 5-1 avant de concéder la bagatelle de huit jeux consécutifs.

Le deuxième simple opposera Simona Waltert (WTA 86) et Rebecca Sramkova (WTA 74) avant le double. Les Suissesses affronteront ensuite l'Argentine dimanche.

/ATS