BJK Cup: Bencic et la Suisse face à la Tchéquie à Bienne

Vendredi et samedi, la Suisse et la Tchéquie s'affronteront à Bienne pour décrocher une place dans la phase finale de la Billie Jean King Cup. Les espoirs suisses reposent sur Belinda Bencic.

Pour la St-Galloise, c'est un retour prometteur. La championne olympique de 2021 a disputé sa dernière rencontre de la Billie Jean King Cup il y a un an et demi, lors de son retour sur la grande scène, accompagnée de sa fille Bella, alors âgée de sept mois. À Bienne, Bencic avait remporté ses deux simples contre la Serbie et le double aux côtés de Jil Teichmann.

Vendredi et samedi, la tâche s'annonce toutefois nettement plus difficile face à la République tchèque. Onzième mondiale, Bencic est le grand atout de la Suisse en vue de la qualification pour les finales à Shenzhen. Outre la Chine, pays hôte, les sept vainqueurs des 'Qualifiers' de ce week-end seront présents en novembre.

Bencic se réjouit de son retour dans l'équipe

L'année dernière, la Billie Jean King Cup ne cadrait pas avec le programme de Bencic. Elle avait manqué les rencontres en Pologne et en Argentine. Le cœur lourd, comme elle l'a exprimé. 'J'étais très triste de ne pas avoir pu participer aux deux dernières éditions et je me réjouis d'autant plus de pouvoir à nouveau jouer pour la Suisse', a déclaré cette semaine la joueuse de 29 ans, le visage rayonnant. Les Suissesses se distinguent depuis longtemps par leur fort esprit d'équipe, qui les a menées en 2022 à Glasgow au triomphe dans la plus importante compétition par équipes, anciennement appelée Fed Cup – notamment grâce à une victoire en demi-finale contre la République tchèque.

Viktorija Golubic (WTA 79) garde également de bons souvenirs de cette grande puissance du tennis. Lors du dernier match à domicile contre les Tchèques en demi-finale à Lucerne en 2016, la Zurichoise s’était illustrée pour la première fois sur la grande scène en remportant des victoires en trois sets contre Karolina Pliskova et Barbora Strycova. Cette dernière est aujourd’hui capitaine de l’équipe tchèque.

La République tchèque, sept fois championne de la compétition dispose comme d’habitude d’une équipe solide, même si son meilleur élément, Karolina Muchova, est absent cette fois-ci. Emmenée par Linda Noskova (21 ans, WTA 14), Strycova peut également compter sur Marie Bouzkova (WTA 24) et la gauchère Marketa Vondrousova (WTA 45), titrée à Wimbledon en 2023 et battue par Bencic en finale des Jeux olympiques.

Bencic et Golubic en lice dès le premier jour

Pour les deux premiers simples de vendredi, les deux capitaines ont sélectionné leurs numéros 1 et 2. À partir de 13h00, Bencic affrontera d’abord Bouzkova, puis Golubic rencontrera Noskova. La victoire se jouera samedi avec d’abord le double, puis éventuellement les deux autres simples.

Rebeka Masarova (WTA 123), sélectionnée pour la première fois par le capitaine Heinz Günthardt, ne fera pas encore ses débuts pour la Suisse en simple. La vainqueure junior de Roland-Garros 2016 est née à Bâle, mais a rejoint l'Espagne deux ans plus tard. Elle a également représenté le pays natal de sa mère lors de la Billie Jean King Cup. Depuis 2025, elle joue à nouveau sous le drapeau suisse.

Masarova est pour l’instant sélectionnée en double aux côtés de Céline Naef. Les compositions pour les matchs de la deuxième journée pourront toutefois encore être modifiées sans justification.

/ATS