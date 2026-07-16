Aventure bernoise terminée pour Dominic Stricker

Parcours terminé à Gstaad pour Dominic Stricker (ATP 360). Le Bernois a perdu son huitième de finale contre Alexander Shevchenko (ATP 100) 7-6 (7/5) 6-2.

Interrompu par la pluie jeudi soir alors que Stricker venait de breaker pour mener 4-3, le match a repris avec un Bernois qui a servi pour le set à 5-4. Malheureusement, Stricker a bafouillé et Shevchenko en a profité pour recoller et s'offrir un tie-break.

A 5-5, Stricker a offert une balle de set à son adversaire qui n'a pas manqué cette occasion pour conclure cette première manche.

Sans doute frustré par la tournure des événements, le Bernois a commencé le deuxième set de la pire des manières en concédant son engagement d'entrée. A 3-2 pour le Kazakh, Stricker a bénéficié de quatre balles de break mais n'a pas su les convertir. Il a ensuite à nouveau perdu sa mise en jeu facilement et Shevchenko a finalement conclu sur sa première balle de match.

Le Kazakh affrontera dans la foulée le vainqueur du match Bublik-Halys qui doit se finir tout soudain.

/ATS