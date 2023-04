Avec dix membres du top 50, mais sans joueur suisse pour l'instant

L'Entry List du Geneva Open (21-27 mai) est connue.

Aucun joueur suisse n'est pour l'heure admis directement dans le tableau final, en attendant l'attribution des trois wild cards et d'éventuels forfaits.

Double tenant du titre sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives, Casper Ruud (ATP 4) mène comme prévu cette Entry List qui comprend 19 noms. Le deuxième joueur le mieux classé - et pour l'heure seul autre membre du top 20 - est le no 1 américain Taylor Fritz (ATP 10). Le dernier admis est le Bélarusse Ilya Ivashka (ATP 69).

Côté suisse, Marc-Andrea Hüsler (ATP 76) est le seul des sept joueurs figurant parmi les 250 premiers mondiaux à s'être inscrit pour le tournoi genevois. Le gaucher zurichois figure en cinquième position parmi les viennent-ensuite. Il aurait fait partie des 19 élus s'il n'avait pas perdu 16 places au classement ce lundi...

Sacré en 2016 et en 2017 à Genève, Stan Wawrinka (ATP 78) n'est pas inscrit et aura donc besoin d'une invitation. L'absence de Dominic Stricker (ATP 127), Leandro Riedi (ATP 158), Alexander Ritschard (ATP 186), Antoine Bellier (ATP 197) et Henri Laaksonen (ATP 216) était par ailleurs prévisible: tous devront batailler durant la même semaine lors des qualifications de Roland-Garros.

