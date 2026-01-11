Aryna Sabalenka titrée à Brisbane pour la 2e fois

Une bise à chacun de ses biceps après la balle de match: Aryna Sabalenka (WTA 1) a imposé sa ...
Aryna Sabalenka titrée à Brisbane pour la 2e fois

Aryna Sabalenka titrée à Brisbane pour la 2e fois

Photo: KEYSTONE/EPA/DAVE HUNT

Une bise à chacun de ses biceps après la balle de match: Aryna Sabalenka (WTA 1) a imposé sa force à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 26) dimanche en finale du WTA 500 de Brisbane.

Vainqueure 6-4 6-3, la Bélarusse a remporté ce titre pour la deuxième fois d'affilée, s'adjugeant son 22e trophée sur le circuit principal.

Après avoir éliminé trois joueuses du top 10, Marta Kostyuk a buté contre la puissance d'Aryna Sabalenka: les coups qui avaient fait mouche tout au long de la semaine face notamment à Amanda Anisimova (WTA 3), Mira Andreeva (WTA 9) et Jessica Pegula (WTA 6) lui sont revenus encore plus vite dimanche face à celle qui briguera un troisième titre à l'Open d'Australie à partir de dimanche prochain.

Comme depuis le début de la guerre dans son pays en 2022, l'Ukrainienne a refusé de serrer la main à une adversaire bélarusse et n'a pas eu pour elle le moindre mot lors de la cérémonie de remise des trophées. Et elle a grimacé lorsque Sabalenka l'a au contraire félicitée et lui a souhaité bonne chance pour la suite de la saison.

En revanche, Kostyuk a profité de son discours pour évoquer la guerre en Ukraine où le Bélarus soutient la Russie. 'Je joue chaque jour avec un poids sur le coeur. Il y a des milliers de personnes qui n'ont pas de lumière ni d'eau chaude en ce moment, a-t-elle déclaré. Il fait -20°C en ce moment et ça fait mal de vivre cette réalité chaque jour.'

/ATS
 

