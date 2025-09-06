Aryna Sabalenka conserve sa couronne

Aryna Sabalenka a conservé son titre à New York. La no 1 mondiale s'est imposée 6-3 7-6 (7/3) face à l'Américaine Amanda Anisimova.

La Bélarusse de 27 ans termine la saison 2025 des Grand Chelems sur la meilleure des notes en allant cueillir son quatrième titre. Battue en finale à l'Open d'Australie et à Roland-Garros plus tôt dans l'année, la no 1 mondiale avait envie de justifier son statut.

Le premier set fut assez bizarre avec une Sabalenka rapidement devant 2-0, puis qui a perdu les trois jeux suivants. Mais c'est ensuite elle qui a resserré le jeu pour aligner quatre jeux de suite et empocher la manche 6-3.

Dans le deuxième set, la Bélarusse semblait partie pour conclure sur son engagement. Mais alors qu'elle menait 5-4 et qu'il y avait 30-A, elle a trouvé le filet sur son smash.

Anisimova, finaliste à Wimbledon, n'a pas manqué l'aubaine pour revenir à 5-5 puis mener 6-5 avec le soutien du public.

Sauf que la no 1 mondiale a su se calmer pour envoyer les deux joueuses au tie-break. Un tie-break commencé sur un ace pour Anisimova, avant de perdre les six points suivants et d'offrir une kyrielle de balle de match à Sabalenka. Cette dernière a attendu de servir pour l'emporter sur sa troisième balle de match.

/ATS