Anisimova rejoint Sabalenka en finale à New York

Amanda Anisimova (no 8) défiera Aryna Sabalenka (no 1) samedi en finale de l'US Open.

L'Américaine a rejoint la Bélarusse en battant Naomi Osaka (no 23) 6-7 (4/7) 7-6 (7/3) 6-3 en 2h55' dans la deuxième demi-finale jeudi soir.

Humiliée 6-0 6-0 par Iga Swiatek deux mois plus tôt en finale de Wimbledon, Amanda Anisimova bénéficie donc d'une deuxième opportunité de décrocher un premier titre du Grand Chelem. L'Américaine de 24 ans fera figure d'outsider face à la tenante du titre Aryna Sabalenka.

Mais Amanda Anisimova, qui a pris sa revanche sur Iga Swiatek en quart de finale à New York, aura un sacré coup à jouer. La pression sera tout d'abord plus forte sur les épaules d'Aryna Sabalenka, qui a accumulé les déceptions en Grand Chelem cette année (finales perdues à Melbourne et à Roland-Garros).

Amanda Anisimova peut, surtout, se targuer de posséder un bilan largement favorable face à la Bélarusse: elle mène 6-3 dans leur face-à-face. Leur dernier duel s'est justement déroulé en Grand Chelem, en demi-finale du dernier Wimbledon, où l'Américaine s'était imposée 6-4 4-6 6-4.

Jeudi soir, Amanda Anisimova a su attendre son heure face à l'ex-no 1 mondial Naomi Osaka. Après s'être retrouvée à trois points de la défaite à 7-6 6-5, elle a trouvé le relâchement nécessaire pour dominer le deuxième tie-break, et a très vite fait la différence dans la manche décisive en signant le break dès le quatrième jeu.

