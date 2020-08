Anett Kontaveit trop solide pour Jil Teichmann

Jil Teichmann (WTA 54) n'a pas provoqué une nouvelle surprise au cours de sa fructueuse tournée américaine. Elle est tombée au deuxième tour du tournoi de Cincinnati devant Anett Kontaveit (WTA 20).

Tête de série no 12 de ce tournoi délocalisé dans la bulle de Flushing Meadows, l'Estonienne s'est imposée 6-3 6-4. Elle a enlevé les quatre premiers jeux de la rencontre avant de signer le break décisif du second set à 3-3. Lors de cette deuxième manche, Jil Teichmann a laissé filer deux balles pour mener 3-1.

Victorieuse la veille 6-3 6-3 de l'Américaine Danielle Collins (WTA 53), Jil Teichmann, qui était issue des qualifications, a peut-être manqué un peu de fraîcheur physique pour créer la surprise devant une adversaire qui n'avait perdu qu'un... jeu en janvier dernier à Melbourne devant Belinda Bencic. Anett Kontaveit s'affirme, ainsi, comme l'une des joueuses les plus brillantes de l'année.

Finaliste à Lexington et méritante lors de ce tournoi de Cincinnati, Jil Teichmann peut aborder l'US Open qui débutera lundi prochain avec une réelle confiance. Si le tirage au sort lui est favorable, elle peut brouiller les cartes dans un simple dames qui peine à définir une hiérarchie. Ainsi, les deux premières têtes de série du tournoi de Cincinnati, Karolina Plsikova et Sofia Kenin, sont tombées d'entrée et Serena Williams est passée à deux points de la défaite lors de son entrée en lice contre la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 72) qu'elle a finalement battue 7-6 3-6 7-6 après 2h49' de jeu.

/ATS