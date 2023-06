Anett Kontaveit prendra sa retraite à Wimbledon

L'Estonienne Anett Kontaveit (27 ans) a annoncé mardi qu'elle prendrait sa retraite à l'issue du tournoi de Wimbledon (3-16 juillet), après treize saisons sur le circuit WTA.

L'ex-no 2 mondial a pris cette décision en raison d'une blessure au dos.

'J'annonce aujourd'hui que je vais mettre un terme à ma carrière de sportive professionnelle. Après plusieurs visites médicales et consultations avec ma propre équipe médicale, on m'a dit que je souffrais d'une dégénérescence d'un disque lombaire', explique la joueuse sur les réseaux sociaux.

'Je ne peux plus m'entraîner ni jouer en compétition à plein régime. C'est pourquoi je ne suis plus en mesure de continuer à jouer au plus haut niveau sur un circuit aussi relevé', ajoute Anett Kontaveit, actuellement 79e mondiale, qui avait atteint le deuxième rang de la WTA en juin 2022.

L'Estonienne a atteint les quarts de finale à l'Open d'Australie 2020, son meilleur résultat en Grand Chelem. Elle précise qu'elle effectuera son 'dernier effort en tant que joueuse de tennis professionnelle' en juillet à Wimbledon où elle n'a jamais dépassé le 3e tour (atteint en 2017, 2018, 2019).

Depuis sa défaite en finale à Tallinn en octobre dernier, elle n'a plus franchi le 2e tour en huit tournois, avec notamment une élimination au 1er tour à Roland-Garros.

/ATS