Andrey Rublev: la grande évasion

Andrey Rublev (no 5) a signé la plus belle victoire de sa carrière lors des huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Le Russe a su faire face à des vents bien contraires devant Holger Rune (no 9).

Il s'est imposé 6-3 3-6 6-3 4-6 7-6 (11/9) après avoir écarté deux balles de match. Il les a sauvées sur son service à 6-5 15-40 dans un cinquième set qui s'est apparenté à un véritable 'thriller'. Dans le jeu décisif, il fut, ainsi, mené 5/0 puis 7/3 avant de conclure sur sa troisième balle de match grâce à l'aide providentielle de la bande du filet.

Andrey Rublev jouera mercredi un septième quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Il n'en a pas encore gagné un seul. Son prochain adversaire sera le vainqueur de la rencontre en Novak Djokovic (no 4) et Alex de Minaur (no 22).

/ATS