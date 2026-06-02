Andreeva balaie Cirstea et file en demi-finale

Mirra Andreeva (WTA 8) n'a fait qu'une bouchée de Sorana Cirstea (WTA 18) mardi en quarts de ...
Andreeva balaie Cirstea et file en demi-finale

Andreeva balaie Cirstea et file en demi-finale

Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Mirra Andreeva (WTA 8) n'a fait qu'une bouchée de Sorana Cirstea (WTA 18) mardi en quarts de finale de Roland-Garros. La Russe s'est imposée 6-0 6-3 en seulement 56 minutes.

Si le premier set s'est déroulé sans aucun accroc, la deuxième manche a été plus disputée. La Roumaine est parvenue à breaker une fois son adversaire, avant de céder les trois derniers jeux.

Tombeuse de Jil Teichmann au tour précédent, Andreeva égale ainsi son meilleur résultat en Grand Chelem, elle qui avait déjà atteint le dernier carré en 2024 sur l'ocre parisien. Depuis qu'elle a lâché un set au deuxième tour contre l'Espagnole Marina Bassols Ribera (WTA 175), elle réalise un sans-faute, n'ayant perdu que 14 jeux en trois matches.

/ATS
 

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