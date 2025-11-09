Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur

Un temps malmené mais toujours solide dans les moments clés, Carlos Alcaraz (ATP 2) a remporté son premier match au Masters de Turin dimanche. Il a dominé Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.

Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz pourrait en cas de victoire à Turin récupérer sa place de no 1, cédée à l'Italien Jannik Sinner après le sacre de ce dernier à Paris, où l'Espagnol de 22 ans a été sorti dès son entrée en lice.

Au sein du groupe Jimmy Connors, le Murcien, vainqueur de Roland-Garros et l'US Open cette année, affrontera ensuite l'Américain Taylor Fritz et l'Italien Lorenzo Musetti, qui remplace le Serbe Novak Djokovic, forfait.

En tête 4-1 avec une balle de 5-1 dans le premier set, Alcaraz a ensuite connu une baisse de régime, en difficulté sur ses premières balles, permettant à De Minaur de revenir à égalité.

Mené 3-1 puis 5-3 dans le tie-break, Alcaraz a à chaque fois haussé son niveau de jeu pour recoller, avant de faire craquer l'Australien pour remporter le premier set.

Parfois inconstant, capable de remporter des jeux blancs sur le service de l'Australien comme de perdre le sien dans la foulée, l'Espagnol s'est nettement détaché dans ce second set, de nouveau à 4-1, mais a cette fois assuré ses services pour remporter sa cinquième victoire en autant de confrontations contre De Minaur.

Plus tard dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev fait face à l'Américain Ben Shelton pour la première rencontre du groupe Björn Borg, qui comprend également Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime.

