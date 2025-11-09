Alcaraz repasse no 1 devant Sinner avant l'explication finale

Carlos Alcaraz a repris à Jannik Sinner la place de no 1 mondial lundi au lendemain du début ...
Alcaraz repasse no 1 devant Sinner avant l'explication finale

Alcaraz repasse no 1 devant Sinner avant l'explication finale

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Alpozzi

Carlos Alcaraz a repris à Jannik Sinner la place de no 1 mondial lundi au lendemain du début du Masters. Le tournoi de Turin déterminera qui terminera l'année au sommet de la hiérarchie ATP.

Ni Sinner ni Alcaraz n'ont joué la semaine passée, mais à la même époque l'an dernier, Sinner avait survolé le Masters ATP. Les 1500 points alors engrangés ont été déduits lundi ce qui l'a fait reculer derrière Alcaraz qui n'avait que peu de points à défendre puisqu'il avait perdu en phase de poules l'an dernier à Turin.

Victorieux samedi à Athènes de son 101e titre sur le circuit, son 72e (record) sur dur, Novak Djokovic gagne un place (ATP 4) pour se retrouver au pied du podium derrière Alexander Zverev (ATP 3).

Ben Shelton (ATP 5) gagne lui aussi une place pour atteindre son meilleur classement, mais sans avoir joué la semaine dernière. Il dépasse également Taylor Fritz (-2, ATP 6), victime lui aussi de la déduction de ses points des Finales ATP de l'an dernier.

Tien dans le top 30

Alexander Bublik, pourtant battu dès son entrée en lice au deuxième tour à Metz, gagne encore une place pour atteindre le 11e rang, le meilleur classement de sa carrière à l'issue d'une fin de saison en trombe. L'Américain Learner Tien bondit lui aussi à son meilleur classement: grâce à son premier titre ATP samedi à Metz, il gagne 10 places pour se hisser à 19 ans au 28e rang mondial.

/ATS
 

Actualités suivantes

Masters ATP: Zverev domine Shelton en deux sets

Masters ATP: Zverev domine Shelton en deux sets

Tennis    Actualisé le 09.11.2025 - 22:41

Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur

Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur

Tennis    Actualisé le 09.11.2025 - 16:31

Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin

Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin

Tennis    Actualisé le 09.11.2025 - 05:03

Un 101e titre pour Novak Djokovic

Un 101e titre pour Novak Djokovic

Tennis    Actualisé le 08.11.2025 - 20:51

Articles les plus lus

Une semaine royale pour Elena Rybakina

Une semaine royale pour Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 08.11.2025 - 19:23

Un 101e titre pour Novak Djokovic

Un 101e titre pour Novak Djokovic

Tennis    Actualisé le 08.11.2025 - 20:51

Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin

Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin

Tennis    Actualisé le 09.11.2025 - 05:03

Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur

Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur

Tennis    Actualisé le 09.11.2025 - 16:31

Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA

Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA

Tennis    Actualisé le 07.11.2025 - 21:33

Une semaine royale pour Elena Rybakina

Une semaine royale pour Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 08.11.2025 - 19:23

Un 101e titre pour Novak Djokovic

Un 101e titre pour Novak Djokovic

Tennis    Actualisé le 08.11.2025 - 20:51

Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin

Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin

Tennis    Actualisé le 09.11.2025 - 05:03

Rybakina et Anisimova en demies, Swiatek à terre

Rybakina et Anisimova en demies, Swiatek à terre

Tennis    Actualisé le 05.11.2025 - 22:09

Pegula bat Paolini avant le choc Gauff-Sabalenka

Pegula bat Paolini avant le choc Gauff-Sabalenka

Tennis    Actualisé le 06.11.2025 - 19:09

Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA

Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA

Tennis    Actualisé le 07.11.2025 - 21:33

Une semaine royale pour Elena Rybakina

Une semaine royale pour Elena Rybakina

Tennis    Actualisé le 08.11.2025 - 19:23