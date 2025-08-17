Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati

Carlos Alcaraz retrouvera mondial Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Cincinnati lundi. L'Espagnol a dominé l'Allemand Alexander Zverev, visiblement diminué, 6-4 6-3 samedi en demi-finale.

Dans un match décousu, d'abord interrompu 13 minutes pour prêter assistance à un spectateur, Carlos Alcaraz a réussi à surmonter quelques difficultés au service, à sauver trois balles de break d'affilée au quatrième jeu de la première manche, avant de prendre la main.

A 6-4 1-2, Alexander Zverev est sorti plusieurs minutes du court avec un médecin, avant de réapparaître mais de jouer visiblement diminué. 'Ca ne fait jamais plaisir de gagner contre quelqu'un qui n'est pas à 100%. On avait bien commencé à jouer du bon tennis puis d'un coup il ne s'est pas senti bien', a commenté Alcaraz.

L'Espagnol, qui vise un sixième titre cette année, va donc retrouver Jannik Sinner, qu'il a battu huit fois en 13 rencontres, dont une déjà légendaire en finale à Roland-Garros au printemps. Mais il reste sur un échec au stade ultime à Wimbledon, où il était pourtant double tenant du titre.

'J'ai hâte d'affronter Jannik. Je pense que les gens aiment regarder nos matches, on pratique du beau tennis, au sommet, je suis prêt pour ce challenge', a ajouté Carlitos, interrogé sur le court à l'issue de cette rencontre qui lui a permis de se hisser pour la 29e fois en finale (21 titres).

Jannik Sinner s'attaque quant à lui à sa 28e finale sur le circuit ATP (20 titres pour l'instant). Il espère soulever son premier trophée en Masters 1000 de la saison, durant laquelle il aura connu les succès en Majeur mais aussi une suspension de trois mois pour dopage entre février et mai.

