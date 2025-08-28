Alcaraz passe le 2e tour à New York en 1h36'

Carlos Alcaraz n'a pas fait de quartier mercredi à l'US Open. L'Espagnol s'est qualifié pour le 3e tour en écrasant l'Italien Mattia Bellucci (ATP 65) 6-1 6-0 6-3 en 1h36 seulement.

Déjà vainqueur en trois sets au 1er tour face au grand serveur Reilly Opelka (2m11), le numéro 2 mondial a été encore plus rapide face à Mattia Bellucci. Bien que sur une trajectoire ascendante, illustrée notamment par un 3e tour à Wimbledon, ce gabarit modeste (1m75) n'a pas existé mercredi.

L'Italien n'a réussi que 11 coups gagnants, contre 32 pour un Carlos Alcaraz qui s'est régalé à la relance (44 points gagnés sur le service adverse, sur 83 disputés au total). 'Le moins de temps je passe sur le court, le mieux c'est pour moi', a déclaré le lauréat de Roland-Garros à l'issue de son match.

'J'ai très bien joué, pour être franc. Il y a quelques points à améliorer, mais globalement, je suis satisfait', a estimé Carlos Alcaraz, qui se frottera à un autre Italien, le 34e mondial Luciano Darderi, en 16e de finale.

Si l'Espagnol remporte ce tournoi pour la deuxième fois après 2022 ou fait au moins aussi bien que Jannik Sinner, il reprendra à l'Italien la couronne de numéro 1 mondial. En quête d'un sixième titre en Grand Chelem, l'Espagnol de 22 ans a en tout cas déjà fait mieux qu'en 2024 (élimination au 2e tour).

Sabalenka passe en deux sets

Tenante du titre à New York, Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est quant à elle imposée en deux sets mercredi au 2e tour. Bousculée dans le premier set, la Bélarusse a battu la Russe Polina Kudermetova (WTA 67) 7-6 (7/4) 6-2.

Aryna Sabalenka subira un test intéressant en 16e de finale. La Bélarusse sera opposée à la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 30), finaliste à Flushing Meadows en 2021 et lauréate fin juillet du WTA 500 de Washington.

/ATS