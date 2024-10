Alcaraz mate Sinner en 3h21 et s'offre un 16e titre

Carlos Alcaraz (ATP 3) a conquis de haute lutte son quatrième titre de l'année mercredi à Pékin, le 16e au total sur l'ATP Tour.

L'Espagnol de 21 ans s'est imposé 6-7 (6/8) 6-4 7-6 (7/3) en finale face au no 1 mondial Jannik Sinner, après 3h21' de lutte.

Alcaraz a ainsi infligé à l'Italien (23 ans) sa première défaite de l'année dans une finale. Celui qui était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire en remportant l'US Open 2022 en est d'ailleurs à trois victoires pour zéro défaite en 2024 face à Sinner, qui avait gagné ses six premières finales de l'année.

Tenant du titre dans la capitale chinoise, Jannik Sinner est pourtant passé à deux points de la victoire à 5-4 dans la manche décisive sur le service adverse. Il venait alors de remporter trois jeux de suite, après avoir écarté deux balles de double break à 1-3. L'Italien a ensuite mené 3/0 dans le second jeu décisif.

Mais Alcaraz n'a alors rien lâché après avoir perdu deux points consécutifs sur son service. Le dernier vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon a remporté les sept derniers points d'une finale complètement folle pour revenir à égalité parfaite avec Sinner: les deux rivaux en sont tous deux à 16 titres pour 5 finales perdues!

Carlos Alcaraz aurait d'ailleurs même pu s'imposer en deux sets. Il a ainsi mené 5-2 dans la première manche, manquant une première balle de set à 6-5 à la relance puis deux autres à 6/4 dans un tie-break dont il a perdu les quatre derniers points. Mais son abnégation a fini par payer.

