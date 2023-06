Alcaraz jouera la place de no 1 en finale

Il ne manque qu'un succès à Carlos Alcaraz pour reprendre la place de no 1 mondial à Novak Djokovic et garantir par la même occasion la tête de série no 1 du tournoi de Wimbledon (dès le 3 juillet).

Le jeune Espagnol s'est imposé en demi-finale sur le gazon du Queen's Club, à Londres, sur le score de 6-3 6-4 face à l'Américain Sebastian Korda. En finale, il affrontera dimanche l'Australien Alex De Minaur (ATP 18).

Ce dernier avait lancé la semaine du Queen's avec une victoire face à Andy Murray et battu le Danois no 6 mondial, Holger Rune, sur le score de 6-3 7-6 (7-2).

/ATS