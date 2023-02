Alcaraz, impressionnant pour son retour, s'impose

Pour son retour à la compétition après trois mois et demi d'absence à cause de blessures, Carlos Alcaraz (no 2 mondial) a remporté dimanche le tournoi sur terre battue de Buenos Aires.

Il a battu de main de maître, dans une finale tournant parfois à la démonstration, Cameron Norrie (12e) 6-3, 7-5 en 1h33 min.

Face au gaucher britannique, qui disputait sa deuxième finale cette année après celle perdue à Auckland le mois dernier, le jeune prodige espagnol de 19 ans a remporté le septième titre de sa carrière, à sa neuvième finale.

/ATS