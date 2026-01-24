Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler

Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont rallié sans trembler les quarts de finale de l'Open d'Australie. Les deux nos 1 mondiaux n'ont pas perdu le moindre set dans leurs quatre premiers matches.

En quête du seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès, Carlos Alcaraz a battu l'Américain Tommy Paul (ATP 20) 7-6 (8/6) 6-4 7-5 dimanche en 8e de finale. 'Le niveau a été très élevé des deux côtés alors je suis très content d'avoir gagné en trois sets', a-t-il commenté.

L'Espagnol a notamment pu compter sur son service, redoutable, et s'en est félicité. 'Je me suis impressionné moi-même', a-t-il souligné en disant regarder à la fin de chaque set ses statistiques de premières balles affichées sur les écrans des courts.

'Ca fait longtemps que je le travaille alors je suis content que mon pourcentage de premières balles soit bon', a ajouté 'Carlitos', dont le nouveau geste ressemble à celui de Novak Djokovic. 'Nole m'a envoyé un message l'autre jour en disant que je lui devais de l'argent pour avoir copié son geste', a raconté Carlos Alcaraz en assurant n'avoir 'pas remarqué' la similitude.

'J'ai un contrat tout près dans mon sac, mais je ne l'ai pas encore croisé', a ajouté en s'amusant le no 1 mondial, qui affrontera le Kazakh Alexander Bublik (ATP 10) ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 6) pour une place dans le dernier carré qu'il n'a encore jamais atteint à Melbourne.

Sabalenka mieux que Djokovic

Aryna Sabalenka a quant à elle écarté la jeune Canadienne Victoria Mboko (WTA 16 à 19 ans) 6-1 7-6 (7/1) dimanche en 8es de finale. Elle retrouvera les quarts de finale pour la quatrième fois d'affilée à Melbourne.

'Si jeune, elle est incroyablement forte alors je suis très contente d'avoir gagné en deux sets', a commenté la Bélarusse de 27 ans, double vainqueure à Melbourne (2023, 2024) et finaliste malheureuse l'an dernier, qui affrontera mardi l'Américaine Iva Jovic (WTA 27) pour une place en demi-finale.

Aryna Sabalenka a dû batailler jusqu'au tie-break dans le deuxième set, après avoir manqué trois balles de match sur son service dans le dixième jeu. Mais elle s'est immédiatement détachée 6/0 pour remporter un 20e tie-break consécutif en Grand Chelem, battant ainsi un record détenu par Novak Djokovic.

