Alcaraz également forfait pour Cincinnati

Carlos Alcaraz ne participera pas non plus au Masters 1000 de Cincinnati (13-23 août), ont ...
Alcaraz également forfait pour Cincinnati

Alcaraz également forfait pour Cincinnati

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO GARCIA

Carlos Alcaraz ne participera pas non plus au Masters 1000 de Cincinnati (13-23 août), ont annoncé les organisateurs mardi, lui souhaitant 'le meilleur' dans sa 'récupération'.

Le no 2 mondial est éloigné des courts par une blessure au poignet depuis avril.

L'Espagnol de 23 ans avait prévu de revenir à la compétition dans l'Ohio afin de se préparer à l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui s'ouvrira le 30 août à New York. Les organisateurs du Masters 1000 ont expliqué que le tenant du titre avait été contraint de se retirer et repousser sa reprise en raison d'une 'blessure au poignet'.

'Nous savons que Carlos fait tout son possible pour rejouer des tournois le plus tôt possible', a dit le directeur Bob Moran. 'Nous lui souhaitons le meilleur dans sa récupération et sommes impatients de l'accueillir à Cincinnati dans le futur'.

Le septuple vainqueur en Grand Chelem a déclaré forfait à Madrid, Rome puis Roland-Garros, dont il avait remporté les deux éditions précédentes. Il n'a pas non plus participé à Wimbledon où le no 1 mondial, son rival Jannik Sinner, a empoché le trophée. Alcaraz est également tenant du titre à l'US Open.

/ATS
 

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