Alcaraz défendra son titre en finale à Wimbledon

Tenant du titre, Carlos Alcaraz disputera une deuxième finale consécutive à Wimbledon. L'Espagnol a dominé Daniil Medvedev 6-7 (1/7) 6-3 6-4 6-4 vendredi dans la première demi-finale.

Carlos Alcaraz jouera donc sa quatrième finale de Grand Chelem, alors qu'il a fêté ses 21 ans il y a tout juste deux mois. Vainqueur des trois premières (US Open 2022, Wimbledon 2023 et Roland-Garros 2024), il retrouvera dimanche soit sa victime de la finale londonienne de l'an dernier, Novak Djokovic, soit Lorenzo Musetti.

Le no 3 mondial est ainsi toujours en course pour signer un rare doublé Roland-Garros/Wimbledon la même année. Seuls cinq joueurs, tous légendaires, ont réalisé ce tour de force depuis le début de l'ère Open (1968): Rod Laver (1969), Björn Borg (1978-1980), Rafael Nadal (2008, 2010), Roger Federer (2009) et Novak Djokovic (2021).

Pas toujours convaincant depuis le début de cette quinzaine, Carlos Alcaraz n'a pas non plus rendu une copie parfaite vendredi. Il s'est même retrouvé en grande difficulté dans le premier set, où Daniil Medvedev a survolé les débats au tie-break après avoir manqué une première occasion de conclure à 5-3 sur son engagement.

L'Ibère a cependant su élever son niveau de jeu, notamment au service. Il a très vite (re)pris confiance, signant le break dès le quatrième jeu du deuxième set. De plus en plus agressif et offensif, il fut ensuite le patron sur le court, même s'il a concédé un troisième et dernier break dans la quatrième manche.

Déjà le no 2 espagnol

Avec quatre participations à des finales majeures, Carlos Alcaraz égale par ailleurs des joueurs de la trempe de Stan Wawrinka - lequel avait lui aussi gagné ses trois premières finales de Grand Chelem - ou Lleyton Hewitt. Il rejoint aussi son compatriote Manuel Santana et est d'ores et déjà le no 2 espagnol dans cette statistique, derrière Rafael Nadal (30 finales de Grand Chelem).

/ATS