Alcaraz battu pour son entrée en lice

Carlos Alcaraz (ATP 2) a connu la défaite pour son premier match dans le cadre d'un Masters ATP.

Le vainqueur du dernier Wimbledon s'est incliné 6-7 (3/7) 6-3 6-4 devant le champion olympique Alexander Zverev (ATP 7) dans la 1re journée du groupe rouge lundi à Turin.

Forfait sur blessure l'an dernier alors qu'il s'était brillamment qualifié pour ces ATP Finals, Carlos Alcaraz a pourtant entamé son septième duel avec l'Allemand de manière idéale. Plus solide et plus entreprenant dans le 'money time' de la première manche, il s'est procuré une balle de break d'entrée dans le deuxième set.

Mais Alexander Zverev a écarté le danger, avant de profiter d'une courte baisse de régime de son adversaire pour signer lui-même le break. Totalement relancé, le vainqueur des Masters 2018 et 2021 a ensuite dominé les débats, même s'il s'est fait peur en se bloquant la cheville gauche dans le sixième jeu du set décisif.

Carlos Alcaraz, qui jouait son deuxième match de l'année en salle après avoir été sorti d'entrée à Bercy, s'est montré trop passif dans la dernière manche. L'Espagnol peut encore espérer atteindre les demi-finales, mais devra battre mercredi le perdant du duel Daniil Medvedev-Andrey Rublev pour continuer à y croire.

