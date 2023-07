Albert Ramos-Vinolas pour un doublé

La finale 2023 du Swiss Open de Gstaad opposera Albert Ramos-Vinolas (ATP 79) à Pedro Cachin (ATP 90). L'Espagnol et l'Argentin ont survolé leur sujet en demi-finale.

Titré dans l'Oberland en 2019, Albert Ramos-Vinolas s'est imposé 6-2 6-3 devant Miomir Kecmanovcic (ATP 44), la tête de série no 2 du tableau. Dans l'autre demi-finale, l'Argentin Pedro Cachin a battu 6-3 6-1 le qualifié serbe Hamad Medjedovic (ATP 183).

Si Albert Ramos-Vinolas disputera à 35 ans sa douzième finale sur le Circuit, Pedro Cachin découvrira pour la première fois à 28 ans l'ivresse des sommets. Entré dans le top 100 il y a douze mois, l'Argentin, qui bénéficie notamment des conseils de l'ancien no 2 mondial Alex Corretja, abordera sa première finale sans avoir lâché le moindre set en quatre rencontres. Albert Ramos-Vinolas et Pedro Cachin s'affronteront pour la première fois.

Cette finale débutera à 11.30. Elle sera suivie par celle du double qui verra Dominic Stricker et Stan Wawrinka rencontrer la paire tête de série no 1 du tableau formée par le Brésilien Marcelo Demoliner et par le Néerlandais Matwe Middelkop

