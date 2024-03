ATP: sanction réduite pour Rublev

Andrey Rublev a salué la décision de l'ATP de ne pas lui retirer ses points de classement ni son 'prize money'. Il avait été disqualifié en demi-finales du tournoi ATP 500 à Dubaï.

Le Russe souhaite que cet épisode pousse l'instance à revoir son règlement. 'Je veux remercier le comité d'appel de l'ATP d'avoir reçu mon appel et d'avoir modifié la décision initiale', a écrit le joueur âgé de 26 ans sur son compte X (anciennement Twitter). 'J'espère que l'ATP va regarder de près cette règle et la modifiera afin qu'un arbitre ne puisse plus décider du résultat d'un match sans avoir de preuve claire'.

Lundi, l'ATP a annoncé que son comité d'appel avait estimé qu''au-delà de la perte du match, les sanctions habituelles associées à une disqualification - à savoir la perte de points au classement et d'argent pour l'ensemble du tournoi- seraient disproportionnées dans ce cas'.

Colère

Rublev, connu pour ses explosions colériques habituellement dirigées contre lui et son matériel, a été disqualifié en demi-finale à Dubaï vendredi après avoir crié sa colère à quelques centimètres du visage d'un juge de ligne alors qu'il était dans une fin de partie au couteau contre le Kazakh Alexander Bublik.

L'actuel 5e joueur mondial a été disqualifié dans la foulée sur la foi du témoignage d'un autre juge de ligne qui a assuré avoir entendu Rublev insulter son collègue en russe, ce que le joueur nie.

