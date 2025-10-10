ATP: Leandro Riedi opéré à l'aine

Leandro Riedi (23 ans) ne jouera plus cette saison. Le Zurichois a dû se soumettre à une opération ...
Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH

Leandro Riedi (23 ans) ne jouera plus cette saison. Le Zurichois a dû se soumettre à une opération à l'aine. C'est la troisième fois en treize mois qu'il passe sur le billard pour diverses blessures.

Riedi a posté un message sur les réseaux sociaux avec une photo le montrant alité à l'hôpital. 'Cassé? Parfois. Fini? Jamais', a-t-il écrit.

Leandro (ATP 171) avait étonné lors de l'US Open. Issu des qualifications, il s'était hissé en 8es de finale et avait ainsi obtenu de précieux points pour grimper dans la hiérarchie. Malgré cette nouvelle blessure, son objectif sera de renouer avec la compétition en Australie au mois de janvier, a-t-il annoncé.

/ATS
 

