ATP: Djokovic plus vieux numéro un mondial de l'histoire

Novak Djokovic domine toujours le classement ATP publié lundi. Le Serbe devient, à 36 ans et 322 jours, le plus vieux numéro un mondial depuis la création de ce classement en août 1973.

'Nole', engagé à partir de mardi au Masters 1000 de Monte-Carlo pour lancer sa saison sur terre battue, a ravi ce record de longévité à Roger Federer. Le Bâlois avait été au sommet de la hiérarchie à 36 ans et 320 jours. Avant le Suisse, il y avait eu l'Espagnol Rafael Nadal (33 ans et 244 jours) et l'Américain Andre Agassi (33 ans et 131 jours).

/ATS