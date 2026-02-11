ATP 500 de Rotterdam: pas d'exploit pour Wawrinka

Le parcours de Stan Wawrinka (ATP 106) au tournoi ATP 500 de Rotterdam a pris fin. Le Vaudois ...
ATP 500 de Rotterdam: pas d'exploit pour Wawrinka

ATP 500 de Rotterdam: pas d'exploit pour Wawrinka

Photo: KEYSTONE/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Le parcours de Stan Wawrinka (ATP 106) au tournoi ATP 500 de Rotterdam a pris fin. Le Vaudois a été battu 6-4 6-2 au 2e tour par l'Australien Alex de Minaur (ATP 8), tête de série no 1.

La tâche de Wawrinka était difficile face à un adversaire très solide. Le quadragénaire suisse, triple vainqueur en Grand Chelem, n'a d'ailleurs plus battu un joueur du top 10 depuis le tournoi de Stockholm en 2024.

Wawrinka a bien résisté durant la manche initiale. Après avoir perdu son deuxième jeu de service, il a réussi son seul break de la partie pour égaliser à 4-4. Mais il a ensuite concédé un autre break et de Minaur a conclu sur sa première balle de set.

Le Vaudois a été plus nettement dominé ensuite. Il a rapidement perdu son engagement deux fois pour se retrouver mené 4-1. L'Australien, sur la voie royale, n'a pas manqué l'occasion d'empocher le match après 1h09 seulement.

/ATS
 

Actualités suivantes

Fatigué, Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha

Fatigué, Djokovic déclare forfait pour l'ATP 500 de Doha

Tennis    Actualisé le 11.02.2026 - 14:49

Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100

Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100

Tennis    Actualisé le 11.02.2026 - 12:59

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Tennis    Actualisé le 07.02.2026 - 15:04

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 17:59

Articles les plus lus

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 05:21

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 17:59

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Tennis    Actualisé le 07.02.2026 - 15:04

Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100

Wawrinka passe le 1er tour et revient dans le top 100

Tennis    Actualisé le 11.02.2026 - 12:59

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Tennis    Actualisé le 05.02.2026 - 20:47

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 05:21

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Coupe Davis: la Suisse a gagné le premier point contre la Tunisie

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 17:59

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Contrat rempli pour la Suisse à Bienne

Tennis    Actualisé le 07.02.2026 - 15:04

Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10

Belinda Bencic déclare forfait à Abou Dhabi et va sortir du top 10

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 14:29

ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

ATP 250 de Montpellier: Wawrinka passe le 1er tour

Tennis    Actualisé le 04.02.2026 - 18:47

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Stan Wawrinka battu par Félix Auger-Aliassime à Montpellier

Tennis    Actualisé le 05.02.2026 - 20:47

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Coupe Davis: la Tunisie sur la route de la Suisse vers l'élite

Tennis    Actualisé le 06.02.2026 - 05:21