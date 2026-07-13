Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Le Prévôtois s’est adjugé dimanche Wimbledon dans la catégorie des 14 ans et moins du tournoi ...
Jonas Waelti : « Mon plus beau titre »

Le Prévôtois s’est adjugé dimanche Wimbledon dans la catégorie des 14 ans et moins du tournoi de tennis londonien.

Jonas Waelti ajoute une prestigieuse ligne à son palmarès. (Photo: Tennis Photos HD) Jonas Waelti ajoute une prestigieuse ligne à son palmarès. (Photo: Tennis Photos HD)

Quelle performance de Jonas Waelti ! Le joueur prévôtois de tennis, qui s'entraîne au CT Neuchâtel, a remporté Wimbledon dimanche chez les jeunes. Il s’est imposé dans la catégorie des 14 ans et moins à Londres. Jonas Waelti a dominé en finale le Japonais Lyoma Hotelier en trois manches, 3-6, 6-1 et 10-6 au super tiebreak. 

Ce titre conquis sur le mythique gazon britannique du court n°12 vient conclure un tournoi rondement mené. Le Prévôtois de 14 ans est sorti en tête de son groupe avec trois victoires en trois matches. Il a ensuite écarté en demi-finale l’Australien Novak Palombo 6-4, 1-6, 10-7, là aussi au super tiebreak. « C’est une grande fierté, car c’est un tournoi historique et nous jouons les mêmes semaines que les professionnels. J’avais perdu contre ce Japonais aux Petits As à Tarbes 6-2 6-2 en janvier et, avec mon coach, on avait mieux préparé ce match, ça s’est joué à quelques points près, mais j’ai mieux joué dans les moments importants. Je pense que c’est mon plus beau titre, car le tournoi réunissait les 16 meilleurs joueurs du monde. J’ai réussi à bien m’adapter au gazon, j’aime bien varier et j’ai bien servi, et c’est bien pour mon jeu, car j’aime frapper assez fort et plutôt à plat », confie Jonas Waelti. 

Jonas Waelti : « Une grande fierté. »

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Le joueur de Moutier disputera les championnats du monde juniors par équipe en Tchéquie début août avec la Suisse, avant de s’aligner sur des tournois ITF pour remporter des points dans l’optique de pouvoir participer à des tournois du Grand Chelem chez les juniors. /nmy-emu

Jonas Waelti est allé chercher le plus beau titre de sa jeune carrière de joueur de tennis. (Photo: Tennis Photos HD) Jonas Waelti est allé chercher le plus beau titre de sa jeune carrière de joueur de tennis. (Photo: Tennis Photos HD)


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